Brigitte Macron : Cette peur panique liée à sa rentrée des classes

Brigitte Macron aurait la boule au ventre. Alors qu'elle a quitté ses fonctions de professeur de lettres il y a quatre ans, l'épouse du président de la République s'apprête à retrouver les bancs d'école. Et pas n'importe lesquels ! Adieux les lycéens de Saint-Louis-de-Gonzague, dans le 16e arrondissement de Paris : c'est désormais en Seine-Saint-Denis, à Clichy-sous-Bois, qu'elle diffusera son incroyable savoir... non sans appréhension. Sa plus grosse crainte ? "Un afflux de caméras", peut-on lire dans les colonnes du Parisien. "Ce n'est pas la Star Ac'...", se désespère même un proche du couple élyséen en imaginant une telle éventualité.

Les élèves de Brigitte Macron ne seront pas tout à fait les mêmes qu'auparavant. Présidente du comité pédagogique de Live – l'Institut des vocations pour l'emploi, qu'elle a créé grâce au financement de la marque de luxe LVMH –, notre première dame se retrouvera en face d'une audience de 53 élèves, de 25 à 48 ans, à la recherche d'une vocation. Le but de cette initiative ? "Qu'ils développent un projet professionnel et des compétences clés – confiance en soi, connaissance des institutions, lecture, écriture, calcul... – pour accéder ensuite à un emploi, une formation qualifiante ou qu'ils créent leur entreprise", explique Olivier Théophile, directeur de la responsabilité sociale de LVMH, au JDD. En plus de piloter le projet, Brigitte Macron se trouvera même une petite place parmi les 35 heures d'ateliers hebdomadaires réservés au groupe de sélectionnés : des masterclass de français sont au programme, à raison d'une fois par mois environ.

Un documentaire consacré à la première dame sur BFMTV

Décidément, la semaine débute en grande pompe pour Brigitte Macron. Non seulement elle devrait assister au séminaire de rentrée scolaire regroupant les professeurs de Live, mais elle sera aussi au coeur d'un documentaire diffusé sur BFMTV le lundi 16 septembre 2019. Dans Brigitte Macron, l'influente, les téléspectateurs devraient en apprendre davantage sur celle qui se révèle, dans l'ombre comme dans la lumière, être le plus fidèle atout d'Emmanuel Macron. Elle qui n'a accepté d'accorder que deux interviews depuis qu'elle a emménagé à l'Élysée n'a en revanche pas souhaité s'exprimer en personne dans le film. On la verra simplement faire visiter la demeure présidentielle Olena Zelenska, épouse de Volodymyr Zelensky, première dame d'Ukraine.