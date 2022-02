Brigitte Macron très élégante au bras d'Emmanuel Macron, pour un grand dîner à l'Elysée

Le palais de l'Elysée a accueilli un grand dîner vendredi 11 février 2022. Emmanuel Macron et son homologue portugais Marcelo Rebelo de Sousa ont ouvert à Paris la Saison croisée France-Portugal qui va proposer près de 500 évènements culturels dans les deux pays jusqu'en octobre. Cette saison longue de huit mois a été lancée à l'occasion d'un dîner réunissant à l'Elysée les deux présidents avec une centaines d'invités : ministres, artistes, chefs d'entreprise et personnalités "représentant les liens entre la France et le Portugal", selon l'Elysée.

Cette grande soirée a débuté avec l'accueil de Marcelo Rebelo de Sousa dans la cour de l'Elysée et ses traditionnelles photos devant le palais présidentiel. Emmanuel Macron était accompagné de son épouse, la première dame Brigitte Macron, à la pointe de l'élégance dans un look sombre. Habillée d'une robe bleu foncée et d'un long manteau noir scintillant, Brigitte Macron avait relevé ses cheveux blonds et portait de sublimes boucles d'oreilles pendantes. La première dame a posé au bras de son époux mais également avec leur invité du jour.

Parmi les invités conviés à cette grande soirée : l'actrice Barbara Cabrita, la chanteuse Inna Modja, l'acteur Ruben Alves, le chanteur Tony Carreira (voir notre diaporama) ou encore Linda de Suza, Helena Noguerra, Luis Rego ou le designer Philippe Starck, comme l'a rapporté l'AFP. Plusieurs membre du gouvernement ont également participé à ce dîner tels que Jean-Michel Blanquer, Franck Riester, Élisabeth Moreno, Jean-Yves Le Drian ou encore Barbara Pompili.