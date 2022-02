Diaporama Brigitte Macron très élégante au bras d'Emmanuel Macron, pour un grand dîner à l'Elysée

5 / 53

Dîner offert par le Président de la République et Mme Brigitte Macron en l'honneur de M. Marcelo Rebelo de Sousa, Président de la République portugaise au palais de l'Elysée à Paris le 11 février 2022. © Céline Bregand / Pool / Bestimage

Portuguese President Marcelo Rebelo de Sousa gives a toast. French president Emmanuel Macron and his wife Brigitte Macron are at the table. A state dinner took place in the honor of Portuguese President at the Elysee Palace in Paris, France on February 11th, 2022.