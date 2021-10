Bruno des 12 Coups de midi piégé dans TPMP ? "Je ne comprenais pas pourquoi j'étais invité"

Cyril Hanouna est plein de surprises ! Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce 6 octobre, l'animateur a souhaité faire plaisir à son ami Matthieu Delormeau, qui a eu un véritable coup de foudre pour Bruno, le grand gagnant du jeu Les 12 coups de midi. Ce dernier a confié qu'il cherche l'amour, sur le plateau. "Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mec, je vis seul", avait lancé le jeune homme la veille. Une réponse qui a fait réagir Matthieu Delormeau, qui est venu s'assoir à côté de lui.

Il a été invité de nouveau par le trublion du PAF dans TPMP, pour voir s'il avait des points communs avec le beau blond, un peu comme dans Les Z'Amours. Sauf que l'Occitan de 29 ans n'avait pas relevé ce point. Alors que Cyril Hanouna expliquait qu'il aller poser des questions à Matthieu Delormeau et Bruno Hourcade pour savoir s'ils peuvent finir en couple, le tout juste millionnaire a déclaré qu'il était dans le brouillard en loge. "On m'a posé des questions, je n'avais pas compris pourquoi. On m'a dit 'on a fait de supers chiffres hier, on va faire un débrief'. J'ai vu qu'il y avait l'admirateur secret de Matthieu Delormeau et je demandais qui c'était. Et j'ai appris que c'était moi en loge...", a révélé le recordman mondial des participations à un jeu télévisé.

Une réponse qui a fait exploser de rire les chroniqueurs et qui a blessé le principal intéressé. "Tu n'es pas du tout venu pour moi ?", l'a interrogé Matthieu Delormeau. S'il recherche activement un partenaire, Bruno Hourcade ne semble pas intéressé par Matthieu Delormeau mais a tout de même joué le jeu jusqu'au bout.

De leurs côtés, les chroniqueurs ont donné leur avis sur cette possible histoire d'amour. "On aurait envie qu'ils soient tous les deux", a lâché Valérie Benaim, touchée par le couple. "Bruno réveille-toi, Matthieu est un énorme crevard", a mis en garde Guillaume Genton. Il faut dire que les chroniqueurs y sont tous allés de leurs petites anecdotes concernant l'avarice de Matthieu Delormeau, la veille. Malheureusement pour le quadragénaire, Bruno Hourcade a dit son dernier mot. "Suite au petit tour de table, je vais suivre ceux qui m'ont déconseillé de m'investir dans une relation avec Matthieu. Mais il est sûrement très sympa..."