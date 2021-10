Bruno des 12 Coups de midi recherche un "mec" : Matthieu Delormeau intéréssé, fou rire dans TPMP

Bruno Hourcade des 12 Coups de midi était l'invité de Touche pas à mon poste, ce mardi 5 octobre. Sur le plateau de Cyril Hanouna, le grand gagnant du jeu télévisé de Jean-Luc Reichmann, qui a été éliminé plus tôt dans la journée, a évoqué ses projets d'avenir et son retour à une vie normale. Avec plus d'un million d'euros en poche et une petite notoriété grandissante, le trentenaire a expliqué que son éviction a été salvatrice. "J'ai tourné durant 8 mois, c'était fatiguant et très prenant. Quand je rentrais, je me couchais ou faisais des fiches. C'était un vrai boulot", a confié celui qui détient le record du monde de participations à un jeu télévisé.

Cyril Hanouna lui a demandé si retrouver une vie normale n'a pas été synonyme de mal-être. "Vous ne ressentez pas un énorme vide ? Ce n'est pas dur après, comment ça se passe ? ", a interrogé le trublion du PAF. Et Bruno de répondre : "C'est vrai que comme je n'ai pas de travail, je n'ai pas de mec, je vis seul..." A peine a-t-il eu le temps de terminer sa phrase que Matthieu Delormeau se lève et change de place pour s'assoir près de lui, sous les rires du public et de l'équipe de TPMP !