Cyril Hanouna revient sur sa dispute avec Sophie et Stéphane Tapie juste avant la mort de leur papa

Le 4 octobre 2021, Cyril Hanouna était aux commandes d'un nouveau numéro de Touche pas à mon poste (C8). Comme de nombreuses autres émissions, il a souhaité rendre hommage à Bernard Tapie, mort le 3 octobre à l'âge de 78 ans des suites de son cancer. Jean-Louis Borloo notamment était invité, l'occasion pour le présentateur de 47 ans de revenir sur les tensions survenues avec Sophie Tapie quelques jours plus tôt sur son plateau.

Très proche de la famille Tapie, l'ancien député européen a raconté ses beaux souvenirs avec "le Boss". Mais avant cela, il a confié à Cyril Hanouna qu'avant d'accepter son invitation, il avait contacté Sophie Tapie. "Elle a eu de la peine il y a quelques jours. Ce sont des gens qui ont un coeur énorme, il n'y a pas le début d'une rancune. Je suis venu avec leur accord pour vous dire merci pour cet hommage", a-t-il déclaré. Touché, la papa de Lino (9 ans) et Bianca (10 ans) a redit qu'il savait à quel point il avait peiné l'épouse de Jean-Mathieu Marinetti. "Je suis très proche de Stéphane Tapie On a démarré ensemble. On en a encore parlé ce matin, je déconnais avec lui pour lui changer les idées. (...) Il m'a dit qu'on était comme deux frères : deux frères ça peut s'engu*uler mais ça s'aime toujours encore plus. Moi aussi, ça m'a fait beaucoup de peine parce que je les considère comme ma famille", a-t-il poursuivi. Des mots qui toucheront à coup sûr la chanteuse et ses proches.

Rappelons que le 28 septembre dernier, la belle blonde de 33 ans venait faire la promotion de son nouvel album 1988 (sorti quatre jours plus tôt). Elle n'a pas caché son malaise en découvrant des images du documentaire sur son regretté papa Bernard Tapie fait sans l'aval de la famille. Elle n'avait ensuite que peu apprécié qu'on l'interroge sur l'état de santé de son papa. Un échange un peu houleux s'en était donc suivi avec Cyril Hanouna, qui avait fini par s'excuser sur Twitter après avoir découvert la réaction de Stéphane. Et au lendemain de ce petit accrochage, il était revenu sur ce moment. "A un moment, nous, on était dans notre émission, dans notre monde, et on ne s'est pas mis à sa place, c'est le sentiment que j'ai. (...) Et moi j'ai été un peu maladroit peut-être avec elle. Ce n'est pas pareil quand vous connaissez très bien la personne. Vous lui parlez comme si c'était votre pote en plateau. (...) Ca a été perçu comme de l'agressivité mais ce n'était pas du tout ça. Si je ne dis pas ce que je pense à Sophie, ou à Stéphane... C'est lui qui m'a fait démarrer la télé", avait-il notamment confié.