"Elle n'était pas dans son état normal" : Cyril Hanouna revient sur la "séquence" gênante avec Sophie Tapie

Le passage de Sophie Tapie dans Touche pas à mon poste (C8) mardi 28 septembre 2021 a fait du bruit. Mal à l'aise à la suite de plusieurs allusions à son papa, qui souffre d'un double cancer de l'oesophage et de l'estomac depuis 2017, la chanteuse n'a pas caché son mal-être à deux reprises, ce qui lui a valu une petite dispute avec Cyril Hanouna. Au lendemain de cette diffusion, le présentateur de 47 ans s'est expliqué dans son émission.

Cyril Hanouna a tout d'abord rappelé qu'il était très proche de Sophie Tapie, ainsi que de son frère Stéphane. Il a donc été particulièrement touché par la tournure qu'ont pris les événements. L'animateur a précisé qu'avant le lancement de TPMP, il était en loge avec la jeune femme de 33 ans et que tous deux avaient "mal à la tête" et étaient "fatigués". "Et elle me disait : 'C'est vrai que je reste beaucoup avec mon papa.' Elle n'était pas dans son état normal parce que c'est compliqué pour elle de parler de son papa et de voir des images de son papa", a-t-il précisé.

Cyril Hanouna a rappelé qu'il fallait se mettre à la place de Sophie Tapie afin de comprendre son "comportement particulier". "A un moment, nous, on était dans notre émission, dans notre monde, et on ne s'est pas mis à sa place, c'est le sentiment que j'ai. (...) Et moi j'ai été un peu maladroit peut-être avec elle. Ce n'est pas pareil quand vous connaissez très bien la personne. Vous lui parlez comme si c'était votre pote en plateau. (...) Ca a été perçu comme de l'agressivité mais ce n'était pas du tout ça. Si je ne dis pas ce que je pense à Sophie, ou à Stéphane... C'est lui qui m'a fait démarrer la télé", a confié le papa de Lino (9 ans) et Bianca (10 ans). Et d'ajouter que tout cela lui a fait de la peine, car il "n'aime pas être méchant". "C'était une séquence gênante on ne va pas se mentir", a-t-il conclu. Sans oublier de préciser qu'il espérait revoir Sophie Tapie dans Touche pas à mon poste un jour.

Pour rappel, juste avant que Sophie n'intervienne, Cyril Hanouna et son équipe ont évoqué le documentaire sur Bernard Tapie, diffusé le mercredi 29 septembre. Un tournage qui s'est déroulé sans l'aval de la famille. La belle blonde a donc précisé dès son arrivée qu'elle était très mal à l'aise parce qu'elle n'avait pas envie de voir les images qui avaient été diffusées. "Je ne suis pas venue pour ça. Je viens parler de musique. Je me sens un peu piégée. Je ne pensais pas qu'on m'infligerait ça. Si j'avais su je vous le dis honnêtement, je ne serais pas venue", avait-elle notamment déclaré. Elle n'a ensuite que peu apprécié qu'on l'interroge sur l'état de santé de son papa, alors qu'elle venait faire la promotion de son album 1988 (sorti le 24 septembre dernier). Un échange un peu houleux s'en est donc suivi avec Cyril Hanouna. Mais ce dernier a fini par s'excuser sur Twitter après avoir découvert le message posté par Stéphane Tapie pour défendre sa soeur.