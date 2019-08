Bruno (L'amour est dans le pré) dévoile le visage de son fils Robin

L'amour est dans le pré est une grande famille. Nombreux sont les agriculteurs à avoir trouvé leur bonheur et à être devenus parents. Bruno de la saison 7 par exemple est devenu papa pour la troisième fois le 15 août 2015 – il avait déjà deux filles, issues d'une précédente relation.

Ce sont nos confrères de Télé Star qui avaient annoncé l'heureuse nouvelle, mais le pépiniériste viticole n'avait pas souhaité dévoiler de photos de son fils prénommé Robin. Maintenant qu'il a bien grandi, Bruno a accepté de le présenter officiellement lors du tournage du dernier numéro de L'amour est dans le pré, que sont-ils devenus ?, diffusé le 19 août 2019.

Tout d'abord, les téléspectateurs ont découvert une photo prise juste après la naissance de Robin. On a ensuite retrouvé Bruno au côté de son fils et de sa compagne Rachel. L'agriculteur a donné la parole à son petit gars pour se présenter. Nous avons donc appris qu'il avait 3 ans et demi. Pour finir, M6 a partagé une jolie photo de famille. À l'époque, Robin devait avoir 1 an.

En 2015, Rachel s'était confiée à Télé Star sur la naissance de sa merveille. "C'est mon premier enfant. Au début, Bruno n'était pas très chaud pour se replonger dans les couches, mais il est très heureux d'avoir un fils", déclarait-elle. Elle révélait également qu'ils s'étaient pacsés en 2014. "Je lui avais écrit au moment où il recevait ses prétendantes chez lui. J'ai eu un vrai coup de coeur en le voyant à l'écran. J'avais l'impression d'écrire au Père Noël... M6 lui a transmis ma lettre et nous nous sommes vus à la fin de l'été 2012. Deux mois après, on s'installait ensemble. Depuis, nous ne nous sommes plus quittés", avait-elle conclu.