Bruno (Mariés au premier regard) coaché par un ex-candidat : cette aide précieuse pas vue à la télé

Mariés au premier regard 2022 a officiellement commencé sur M6. La chaîne a donné le coup d'envoi de la saison 6 lundi 21 mars, l'occasion de découvrir les deux premiers couples du programme, parmi lesquels Alicia (une infirmière de 28 ans) et Bruno (ingénieur en génie civil de 31 ans), compatibles à 83%. Et dans cette aventure, le charmant brun a pu compter sur le soutien d'un ancien couple emblématique du programme.

Le début de l'expérience Mariés au premier regard a été riche en émotions pour Bruno. Sa famille n'a jamais connu aucun divorce. Il ne souhaitait donc pas être le premier à rater son mariage et avait la pression. Il s'avait en plus que ses parents n'allaient pas accepter la situation et ne s'était pas trompé. Sa maman et son papa ont eu du mal se dire qu'il allait se marier au premier regard. Ce dernier a même versé des larmes.

Mais Bruno a pu compter sur Laure et Matthieu de la saison passée pour l'épauler a-t-on appris lors de la conférence de presse de l'émission. "Estelle nous a contactés pour un candidat. Bruno s'identifiait beaucoup à Matthieu", a tout d'abord confié la maman de Lya (née en août dernier). Et son mari d'ajouter : "On se ressemble beaucoup, on a les mêmes valeurs et la même vision de la vie." Bruno appréhendant beaucoup l'annonce à sa famille, l'experte s'est dit "qu'un bon exemple vaut mieux qu'un long discours" et a donc contacté les tourtereaux pour venir à la rescousse du participant. "Matthieu a un peu coaché Bruno avant l'annonce à sa famille et ils sont aussi allés rencontrer sa famille", a-t-elle poursuivi.

Bruno n'est pas le seul candidat à avoir eu l'aide précieuse de Laure et Matthieu. Au cours d'un entretien pour TV Magazine, le père de famille a révélé : "Nous les avons rassurés sur leurs craintes et nous les avons accompagnés dans cette aventure de manière assez légère." Nul doute que les candidats leur ont fait confiance tant leur expérience dans Mariés au premier regard a été belle. Les deux candidats compatibles à 79% se sont unis lors du tournage et depuis, ils ne se sont pas quittés. Ils ont rapidement emménagé ensemble et, cinq mois après le mariage, la belle blonde est tombée enceinte de leur premier enfant. Une petite fille prénommée Lya, qui a vu le jour le 24 août 2021.