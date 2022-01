Laure (Mariés au premier regard) : Tatouage XXL symbolique sur une partie de son corps qu'elle "n'aime pas"

Gros changement pour la candidate de Mariés au premier regard 2021. Le 24 janvier 2022, Laure a dévoilé à sa communauté Instagram ce qu'elle était allée faire à Marseille, la semaine passée. Une décision symbolique que sa maman n'a pas approuvée.

L'année 2021 a été riche en émotions pour Laure. Lors du tournage de l'émission de dating de M6, elle a rencontré Matthieu, avec lequel elle était compatible à 79%. Malgré le gros stress du charmant brun qui aurait pu tout gâcher, tous deux se sont mariés devant leurs proches et depuis, ils ne se sont pas quittés. Les deux candidats ont rapidement emménagé ensemble et, cinq mois après leur union, la charmante blonde est tombée enceinte. Leur petite Lya est née le 24 août dernier et comble ses parents de bonheur depuis.

Laure ne sait pas encore ce que l'année 2022 lui réserve mais, en attendant, elle a souhaité immortaliser la précédente avec un tatouage. Ainsi, elle s'est rendue chez un artiste qu'elle connait bien à Marseille afin qu'il réalise l'oeuvre corporelle de ses rêves. En story, elle a tout d'abord partagé une vidéo sur laquelle on peut voir le tatoueur en pleine action. "Un nouveau tatouage pour marquer la folie de cette dernière année. Pièce compliquée car il s'agit d'une partie de mon corps que je n'aime pas. Il n'y avait que mon tatouage capable de me le faire apprécier", peut-on lire en légende de la vidéo.

L'épouse de Matthieu a ensuite dévoilé des photos de son nouveau tatouage XXL, qui va de la hanche jusqu'au début de la cuisse. Il représente un petit oiseau entouré de belles fleurs. Et il est prêt à se poser sur l'une d'elles. "Merci @laurelarroryoff pour ta confiance pour ce projet fort de sens. C'était un vrai plaisir de retravailler avec toi", a écrit son tatoueur, qui a aussi partagé son oeuvre sur son compte.