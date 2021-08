Laure (Mariés au premier regard) mariée et maman en 1 an : "Parfois, j'ai des montées de stress..."

Le 24 août 2021, Laure et Matthieu ont enfin accueilli leur premier enfant ensemble, après de longs derniers jours de grossesse. C'est une petite Lya qui a agrandi la famille pour leur plus grand bonheur, laquelle n'a pas tardé à être officiellement présentée sur les réseaux sociaux. Et pourtant, les heureux candidats de Mariés au premier regard se montrent beaucoup moins actifs sur la Toile depuis la naissance de leur fille. Laure a toutefois trouvé le temps de donner de ses nouvelles ce vendredi 27 août 2021.

Lors d'une session de questions/réponses en story Instagram, la jolie blonde a notamment fait le bilan de son année au cours de laquelle elle a épousé Matthieu, emménagé avec lui et a eu un enfant avec lui ! De gros bouleversements en très peu de temps qui ont de quoi faire tourner la tête de Laure. "Énormément de changements, je ne réalise pas toujours, je vis au jour le jour mais c'est vrai que c'est complètement dingue. Parfois, j'ai des montées de stress mais comme tout se déroule tellement naturellement et sans pression je le vis bien. On est vraiment sur la même longueur d'onde avec Matthieu, ce qui fait que tout roule !", a-t-elle expliqué.

Avec Matthieu, leur complicité semble s'être solidifiée un peu plus avec l'arrivée de l'adorable Lya. À la question de savoir ce qu'elle ressent lorsqu'elle voit son mari avec leur fille, Laure répond amoureusement : "Ça le rend encore plus beau. Il est parfait, je n'ai rien à ajouter", écrit-elle sous une photo de lui et Lya.

Rappelons que Laure et Matthieu ont été réunis dans Mariés au premier regard grâce à leur compatibilité à 79 %. Si au départ, Matthieu ne semblait pas vraiment vouloir épouser la candidate, la magie a fini par opérer. Et seulement deux mois après leur union en septembre 2020, ils ont découvert la grossesse de Laure.