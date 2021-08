Laure (Mariés au premier regard 2021) maman : sa fille est née, photo à trois avec Matthieu

La vie de Laure et Matthieu a changé grâce à Mariés au premier regard. Les deux candidats compatibles à 79% se sont unis devant leurs proches. Et très vite, ils ont compris pour quelle raison les experts Estelle Dossin et Pascal de Sutter les avaient rapprochés. Du début à la fin, ils se sont affichés complices. Et surprise, deux mois après le mariage, la belle blonde est tombée enceinte. "Rien de très original comme j'étais prise de panique. Ce n'était pas prévu donc je ne me voyais pas prévoir une annonce particulière. Je lui ai juste envoyé un SMS pour lui demander s'il était prêt à céder sa voiture sportive contre une familiale. Il a compris le message", avait confié la jeune maman à Purepeople concernant l'annonce à Matthieu.

Aujourd'hui, Laure et Matthieu nagent dans le bonheur. Toutes nos félicitations.