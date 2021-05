Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte : un indice sur le prénom de sa fille dévoilé

L'expérience Mariés au premier regard 2021 (M6) a été plus que merveilleuse pour Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste. En plus d'avoir eu le bonheur de s'unir devant leurs proches et de très bien s'entendre, les deux candidats compatibles à 79% attendent leur premier enfant. Une petite fille qui fait déjà le bonheur de ses parents. Le 28 mai d'ailleurs, l'ancienne championne de natation n'a pu s'empêcher de dévoiler un indice sur son prénom.

A l'occasion d'une interview pour Purepeople, Matthieu a confié qu'ils avaient trouvé le prénom de leur merveille en "deux minutes top chrono". Laure et lui aimaient bien le même et n'ont donc pas eu à négocier pendant des heures pour se mettre d'accord. "On a eu aucune hésitation. Mais pour le moment, on ne le dira pas. On le dévoilera à la naissance", avait ajouté la future maman. Mais elle leur a tout de même fait une belle surprise vendredi dernier.

Laure a pris le temps de répondre aux questions de ses abonnés, en story Instagram. Et elle a accepté de dévoiler un indice sur le prénom de sa fille. "J'ai le 'M' pour Matthieu. J'ajouterai le 'L' pour baby girl", a-t-elle commenté une photo sur laquelle on peut effectivement voir la lettre M sur un bracelet. Léa ? Louise ? Laura ? Lucie ? Il faudra patienter pour avoir la réponse.

Laure a également révélé que, pour l'heure, la chambre de leur bébé n'était pas encore prête. Matthieu et elle ont acheté une maison familiale. Bien qu'ils aient signé le compromis de vente, ils n'habitent pas encore dans leur nid douillet. "On achète les meubles etc, mais la chambre n'est pas encore prête", a précisé la belle blonde. Les tourtereaux ont encore un peu le temps puisque la naissance de leur fille est prévu pour le mois d'août.