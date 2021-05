Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte : mal-être, commentaires intrusifs... confidences (EXCLU)

Lundi 17 mai, M6 a diffusé le bilan final des candidats de Mariés au premier regard 2021. L'occasion de découvrir que Laure et Matthieu seront parents dans les mois à venir. L'ancienne championne de natation est enceinte de leur premier enfant, un sujet sur lequel le couple s'est confié auprès de Purepeople.

Belle surprise peu de temps après votre union, vous tombez enceinte Laure. Quelles ont été vos réactions en le découvrant ?

Laure : J'ai paniqué, je me suis dit que ça allait être long neuf mois sans champagne et sans sushis (rires). J'ai eu peur, j'en ai tout de suite parlé à Matthieu et sa réaction m'a rassurée. Mais c'est vrai que j'étais assez stressée.

Matthieu : J'étais surpris parce que c'est arrivé tôt. Mais je me suis dit que si c'est arrivé, c'est que ça devait arriver. J'étais content qu'il y ait ce bel imprévu.

Comment l'avez-vous annoncé à Matthieu ?

Rien de très original comme j'étais prise de panique. Ce n'était pas prévu donc je ne me voyais pas prévoir une annonce particulière. Je lui ai juste envoyé un SMS pour lui demander s'il était prêt à céder sa voiture sportive contre une familiale. Il a compris le message.

Avez-vous des idées de prénoms ?

Matthieu : Oui, trouvé en deux minutes top chrono. On aimait les mêmes prénoms.

Laure : On s'était mis d'accord sur un prénom de garçon et un prénom de fille. On a eu aucune hésitation. Mais pour le moment, on ne le dira pas. On le dévoilera à la naissance.

Allez-vous exposer votre bébé ?

Matthieu : On ne sait pas encore. On attend de voir si cela peut avoir des répercussions dans sa vie si on l'expose. On pèse le pour et le contre. On verra sur le moment.

Comment se passe votre grossesse Laure ?

Mieux. Les trois premiers mois ont été très difficiles. J'étais très malade, j'avais des nausées 24h/24h. Et ce n'était pas que des nausées. Il fallait réaliser ce qu'il se passait, mettre en place tous les changements. Matthieu était très présent et très à l'écoute, ça m'a beaucoup aidée. Les mois qui ont suivi, c'était difficile, mais je n'étais plus malade. Il fallait que je me cache, parce que ça commençait à se voir. Et c'était très frustrant. J'ai adopté la sexy attitude : j'ai passé six mois en jogging ou en vêtements bien larges. J'étais très belle (rires). Heureusement, Matthieu est resté. Après, avec les conditions actuelles, on ne pouvait pas trop sortir. Donc je n'étais pas trop exposée.

Des gens vous ont-ils démasquée ?

Des gens ont même pris des photos et les ont publiées. Il y a aussi beaucoup de gens qui me font des réflexions sur les réseaux comme 'vu le poids que tu as pris, tu ne peux qu'être enceinte'. Très sympa et très intrusif, je n'en pouvais plus. Il était temps qu'on puisse l'annoncer.

Comment vivez-vous votre changement de corps ?

Très dur. Les trois premiers mois, de voir son corps changer... En plus au début, on ne ressemble pas trop à une femme enceinte. Le ventre ressemble plutôt à un Mac Do mal digéré. Du coup, c'était très difficile. J'essaie de ne pas y penser. Je me dis que c'est pour la bonne cause.

Appréhendez-vous la venue d'un bébé dans votre jeune couple ?

Matthieu : Non, moi j'ai hâte que la petite soit là et qu'on soit heureux tous les trois.

