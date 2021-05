Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte de Matthieu : le sexe du bébé dévoilé

Entre Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste, c'était une évidence. S'il était bloqué à cause du stress lors de leur mariage, le candidat de Mariés au premier regard 2021 a fini par se détendre grâce à l'aide d'Estelle Dossin. Et il a bien fait car ensuite, ils n'ont vécu que de merveilleux moments ensemble. On comprenait donc d'où venaient leurs 79% de compatibilité. Lors de l'épisode du 10 mai, les téléspectateurs ont découvert qu'ils souhaitaient rester mariés. Qu'en est-il aujourd'hui ?

Le 17 mai, M6 a diffusé le bilan final afin de savoir où en étaient les candidats six mois après leur mariage. Après avoir revu les images de leur union, ils ont revécu leur lune de miel qui a renforcé leur complicité. Ils ont découvert encore plus leur folie. "On avait envie d'avoir un contact physique quasi permanant. C'est là où je me suis dit que ça pouvait se transformer en quelque chose de beau", s'est souvenue l'ex-championne de natation.

Elle ne s'était pas trompée car c'était toujours le monde des Bisounours pour Laure et Matthieu. "Le retour à la réalité était quand même assez particulier. Au final, ça s'est fait. Il y a eu pas mal de chamboulements et de changements qui ont eu lieu. Au début, on était pour prendre notre temps. (...) puis je suis venue chez lui", a confié la belle blonde. Tous deux ne supportaient plus d'être loin l'un de l'autre et ils ont bien fait de passer le cap car entre eux, c'est encore plus fluide.

Laure et Matthieu ont la même vision de la vie et sont épanouis. "Je suis heureux que tu fasses partie de ma vie", a lancé le beau brun. Et, la vie leur a fait une belle surprise. "Il se peut qu'il y ait eu un petit imprévu, qui fait aussi qu'on a pris cette décision d'aller peut-être un peu vite. On attend un petit bébé. On s'est dit qu'on voulait faire les choses lentement et c'est tout à fait ce qu'on a fait", a annoncé la jeune femme. Et son mari d'ajouter : "Ca nous est tombé dessus un peu comme ça et finalement, c'est une belle surprise. S'il est là, c'est que ça devait arriver." Afin d'accueillir au mieux ce bébé, ils ont pris la décision d'acheter une maison familiale. "C'est une petite fille", a ensuite révélé Laure. Un bonheur qui fait plaisir à voir.