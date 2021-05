Mariés au premier regard 2021 : Laure et Matthieu restent mariés, leur vie sexuelle évoquée

Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste, se sont mariés lors du tournage de Mariés au premier regard 2021. S'il était bloqué par le stress au départ, le beau brun a fini par se laisser aller grâce à l'aide d'Estelle Dossin. Les candidats compatibles à 79% étaient donc sur un petit nuage. Seule ombre au tableau : leurs modes de vie diamétralement opposés. Elle aime vivre à Paris et lui à la campagne. Cela allait-il les pousser à divorcer ? Les téléspectateurs de M6 ont eu la réponse lors de l'épisode du 10 mai.

Inséparables, Matthieu et Laure ont une fois de plus passé du bon temps chez le candidat. Ils ne pouvaient donc plus le nier : ils étaient amoureux. "Au niveau sexuel on n'est plus du tout dans une relation platonique et ça se passe très bien", a même révélé le beau brun.

C'est main dans la main que Laure et Matthieu ont retrouvé les experts pour le bilan final. Alors que pour tout le monde, c'était une évidence, le candidat était stressé que leurs modes de vie différents ne remettent tout en question. Sa femme quant à elle avait peur qu'à la fin de l'expérience, leur relation change. Avant de connaître leur réponse, les tourtereaux sont revenus sur leur expérience et ont découvert leurs photos de mariage.

Puis est venu le moment de parler de la distance. Ils ont trouvé un bon compromis : le mercredi Matthieu dormirait chez Laure et le week-end, ils le passeraient chez lui. "C'est très bien pour un début de relation", a précisé l'ancienne championne de natation. Et elle a ajouté qu'elle ne souhaitait pas le voir malheureux. Aucune chance donc qu'elle lui demande de vivre à Paris.

Sans surprise, Laure et Matthieu ont souhaité rester mariés. Rendez-vous le 17 mai pour savoir s'ils ont toujours ensemble, six mois après leur mariage. "Les surprises seront nombreuses", a précisé la voix off. Seront-ils les candidats qui attendent un enfant ?