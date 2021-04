Mariés au premier regard 2021 – Laure enceinte de Matthieu ? Certains avancent des preuves

Cette année, la nouvelle saison de Mariés au premier regard promet de grandes surprises comme la présence de jumeaux au casting ou encore l'abandon d'un ou d'une candidate. Mais le plus improbable sera certainement de découvrir l'un des couples attendre son premier enfant seulement cinq mois après leur union ! "Parfois la réalité dépasse la fiction. Ça a été fulgurant entre eux", avait expliqué Virginie Dhers, productrice chez Studio 89, lors de la conférence de presse de l'émission.

Évidemment, il faudra attendre la fin de la saison pour découvrir de quels candidats il s'agit mais, lundi soir, certains détails ont mis la puce à l'oreille des téléspectateurs. Et oui, des indices ont été glissés dans le générique, dont l'extrait d'un rendez-vous chez le médecin pour une échographie. Certains ont remarqué que le tatouage de la future maman semblait être le même que celui de... Laure ! En effet, la jolie blonde qui s'est mariée à Matthieu avait dévoilé son tatouage lorsqu'elle a mis son maillot de bain durant son voyage de noces à Aix-en-Provence. Pour les internautes, le doute n'est alors plus permis. "C'est Laure qui est enceinte , elle a le tatouage qu'on voit dans le générique quand ils écoutent le coeur du bb !!!", "Ce soir on a eu confirmation que Laure est bien enceinte. Même tatoo", peut-on lire sur Twitter.

Il faudra toutefois encore patienter pour en être sur ! Si c'est bien ce couple qui deviendra parent, ce n'était pas gagné d'avance entre eux. En effet, Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste, n'ont pas eu de coup de foudre l'un pour l'autre en se rencontrant. Pire encore, le jeune homme était complètement bloqué par le stress lors du mariage, à tel point qu'il a inquiété les experts, Pascal de Sutter et Estelle Dossin qui ont estimé avoir assisté à une "catastrophe". Heureusement, le voyage de noces est venu tout apaiser.

La naissance d'un bébé viendra en tout cas agrandir la famille Mariés au premier regard qui compte déjà trois enfants : Romy et Zélie (2 ans et demi et 1 an, fruit de l'union de Tiffany et Justin de la saison 1 en 2016), puis Victoire (née le 18 janvier 2021, fruit du mariage de Charline et Vivien de la saison 3 en 2019).