Laure (Mariés au premier regard 2021) enceinte de Matthieu : annonce originale et images inédites

On peut dire que Laure (31 ans), chef d'entreprise dans le design, et Matthieu (33 ans), chef d'équipe cordiste, vivent un conte de fées grâce à Mariés au premier regard 2021. Les deux candidats compatibles à 79% se sont mariés devant leurs proches et, seulement deux mois après leur union, la belle blonde a découvert qu'elle était enceinte. Le 26 mai, elle a révélé comment elle a annoncé à son mari qu'elle souhaitait garder le bébé.

Tout au long de leur aventure, Laure et Matthieu ont prouvé qu'ils avaient beaucoup d'humour. Mais l'heure n'était plus à la blague après que la jeune femme a découvert qu'elle attendait un bébé. "Rien de très original comme j'étais prise de panique. Ce n'était pas prévu donc je ne me voyais pas prévoir une annonce particulière. Je lui ai juste envoyé un SMS pour lui demander s'il était prêt à céder sa voiture sportive contre une familiale. Il a compris le message", a-t-elle confié à Purepeople quand on lui a demandé comment elle avait révélé sa grossesse à son mari.

Mais on peut dire que Laure s'est bien rattrapée ensuite côté originalité. En story Instagram, elle a dévoilé des images inédites d'elle avant d'annoncer à Matthieu qu'elle souhaitait garder le petit-être qui se nichait dans son ventre. "Grande nouvelle. Petit imprévu avec Matthieu. Il sait que je suis enceinte, mais il ne connaît pas encore ma décision pour garder ou non le baby. Après longue réflexion, je pense qu'on va se lancer dans l'aventure. Et pour lui annoncer, je lui ai acheté son rhum préféré et on va voir s'il est attentif aux détails. J'ai modifié l'étiquette et je vais la coller à l'arrière. Il y a des indices dans le texte", a-t-elle expliqué. Dans ledit texte, on peut lire : "Cette bouteille renferme la passion, le fruit d'une conception artisanale et traditionnelle qui saura vous ravir. J'espère donc que tu es prêt, ma décision est prise, je veux que tu sois le père de mes enfants. Ce rhum t'aidera à supporter les mois à venir." Une attention qui a dû bien faire rire son cher et tendre, mais aussi le combler.

Pour rappel, Laure et Matthieu attendent une petite fille. L'accouchement est prévu pour le mois d'août.