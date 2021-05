Matthieu (Mariés au premier regard 2021) surpris par la grossesse de Laure : "Je pensais être stérile"

Dès le lancement de Mariés au premier regard 2021, les téléspectateurs de M6 savaient que l'un des couples de la saison attendait son premier enfant. Mais il a fallu attendre le bilan final, le 17 mai, pour savoir quelle candidate était enceinte... à savoir Laure ! L'ancienne championne de natation attend une petite fille, une très grosse surprise pour son époux Matthieu et elle. D'autant plus que le beau brun, pensait être stérile.

"Dans mes relations passées, il y a plein de fois où on ne se protégeait pas. Et je n'ai jamais mis une femme enceinte. J'allais faire des tests, c'est ça qui est drôle. Et finalement, j'ai eu les résultats plus tôt que prévu, tout est okay (rires)", nous a confié Matthieu.

En effet, Laure est rapidement tombée enceinte de leur premier enfant. Une surprise qui l'a prise de panique. "J'en ai tout de suite parlé à Matthieu et sa réaction m'a rassurée. Mais c'est vrai que j'étais assez stressée'", a confié la belle blonde à Purepeople. A cela s'est ajouté sa difficulté à voir son corps changer de jour en jour. Mais aujourd'hui, elle savoure pleinement sa grossesse et son mari et elle n'ont qu'une hâte : accueillir leur bébé.

Entre Matthieu et Laure, c'était une évidence. Les deux candidats compatibles à 79% se sont rapidement montrés complices lors de leur lune de miel. Tout était fluide entre eux jusqu'à la fin de l'aventure. Seule ombre au tableau : leurs lieux de vie diamétralement opposés. Mais les amoureux ont su trouver un terrain d'entente pour se voir le plus souvent possible malgré tout. Depuis, ils ont acheté une maison familiale pour vivre pleinement leur bonheur avec leur fille qui pointera bientôt le bout de son nez.

