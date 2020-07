Bruno Vandelli et son mari Jess, très proches d'une célèbre animatrice

Les téléspectateurs le connaissent, pour la plupart, depuis l'aventure Popstars. Mais en dehors des plateaux télé, Bruno Vandelli mène une carrière colossale. Chorégraphe jazz et contemporain, il a dévoilé ses gestes gracieux, impeccables, sur les scènes du monde entier. À une époque, il a même participé à l'élaboration d'une performance pour l'Eurovision. C'était en 2006. Séverine Ferrer a représenté Monaco au sein du concours – la 51e édition du programme – à Athènes, en interprétant le titre Coco-Dance, coécrit par J. Woodfeel et Iren Bo. Et devinez qui s'est chargé de la faire danser ?

De cette expérience, Séverine Ferrer est repartie bredouille. Ou presque. Elle ne s'est peut-être pas qualifiée pour la finale, mais elle s'est fait un véritable camarade. "Inoubliable aventure, danseurs, chanteurs et une amitié indéfectible, se souvenait même Bruno Vandelli sur Instagram au mois de mai 2020. Les moments rares de la vie." Et c'est donc tout naturellement que les deux compères se sont retrouvés récemment pour reproduire quelques pas. Elle est née à Montpellier (avant de partir pour la Réunion), lui a installé son école de danse – l'espace Vandelli-Masson – à Cannes.

"Parce qu'il est avant tout un homme extraordinaire, un professeur exemplaire, un chorégraphe plus que talentueux et même un, si ce n'est le plus doué de sa génération, s'émerveille l'animatrice. Quel bonheur de reprendre la danse à tes côtés mon Bruno." En tout début d'année, Séverine Ferrer et Bruno Vandelli avaient été aperçus, bras dessus bras dessous au Crazy Horse à Paris, le temps d'un spectacle d'exception. On dirait bien que le show leur a donné des idées !