Bruno Vandelli séparé de Jess, le divorce prononcé il y a plusieurs mois !

On pensait ces deux-là inséparables, mais la vie en a décidé autrement. Mariés depuis l'année 2014, Bruno Vandelli et Jess Bourgeois ne célébreront pas leurs noces de coquelicots... puisqu'ils se sont séparés dans la plus grande discrétion en juin 2021 et que leur divorce a été prononcé au mois de décembre dernier. C'est séparément, donc, que les artistes font chacun leur bout de chemin, toujours en dansant avec grâce.

Difficile de savoir pourquoi ils ont fini par décidé de se séparer. Pourtant, il y a quelque temps, Jess Bourgeois faisait part de ses nouveaux projets, en laissant comprendre qu'il ne vivait plus avec Bruno Vandelli dans le sud de la France. "Une nouvelle vie se met en place surtout si on veut que celle-ci soit faite avec des bases bien plus solides que la précédente, écrivait-il sur son compte Instagram. Le passé d'un homme l'aide à construire son futur donc a le mérite d'être vécu afin de savoir ce qu'il veut et ne veut plus dans sa vie..."