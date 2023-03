C à Vous : Patrick Cohen quitte soudainement le plateau, Anne-Elisabeth Lemoine présente des excuses...

Tous les jours depuis 2021, Patrick Cohen présente L'édito, une chronique de l'émission C à vous qui revient sur le plus gros évènement de la journée ou de la semaine. Le journaliste est donc quotidiennement présent sur France 5 aux côtés de l'animatrice Anne-Élisabeth Lemoine et des autres chroniqueurs comme Pierre Lescure, Bertrand Chameroy ou Émilie Tran Nguyen.

Mais ce mercredi 1er mars 2023, l'émission a été quelque peu bouleversée. Lors d'un retour plateau en fin d'émission, Patrick Cohen manquait en effet à l'appel. Alors aux côtés du chef du jour, l'animatrice a affiché une mine désolée pour annoncer l'absence soudaine et inattendue du chroniqueur. "Nous sommes en direct jusqu'à 20h55 avec toute l'équipe ou presque. Patrick Cohen vous présente ses excuses, il a dû s'absenter et sera de retour demain, en meilleure forme on l'espère", a-t-elle expliqué aux téléspectateurs. Si elle n'est pas entrée plus dans les détails, elle a en revanche confirmé que le journaliste avait quitté le plateau pour raisons de santé. Mais rien de grave a priori puisque l'homme de 60 ans devrait être de retour dans l'émission ce jeudi 2 mars 2023.

Une soirée mouvementée

Mais cet incident n'est malheureusement pas le seul de la soirée. Quelques minutes avant le départ de Patrick Cohen, l'animatrice et les chroniqueurs ont dû faire face à un petit problème technique. Durant la diffusion des images de la chronique intitulée Vu, la magnéto a soudainement été coupé. De retour à l'antenne, Anne-Élisabeth Lemoine, pourtant connue pour ses gaffes, a cependant su gérer l'imprévu d'une main de maître. "Apparemment, il y a eu une interruption de programme. Donc comme on le disait à l'époque, veuillez nous excuser pour cette interruption des programmes indépendante de notre volonté", s'est-elle excusé avant de conclure sur une note d'humour : "On est là, heureusement qu'on n'était pas partis faire un tour... C'est dommage parce qu'ils diffusaient un extrait de C à vous qui est une excellente émission."

Nul doute que l'émission de ce soir se déroulera de manière plus fluide et légère !