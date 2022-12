Cadeaux de Noël : notre top 4 des meilleurs jeux d'éveil pour bébés en réduction

Achetez le Vulli traversin d'activités Rollin' Sophie la Girafe sur Amazon pour 16,45 €

Vous êtes ravis, votre bébé commence enfin à se tenir debout. Il est maintenant temps de passer un des caps les plus importants de son début de vie : la marche. Avancer pas à pas, c'est une sacré aventure. Entre le manque d'équilibre et les chutes à répétition, votre but est de l'encourager et l'accompagner. Pour y parvenir, adoptez sans plus attendre le Vulli traversin d'activités Rollin' Sophie la Girafe. Il va ainsi pouvoir avancer petit à petit en faisant rouler ce produit gonflable. Il peut également améliorer son sens de l'équilibre et son dynamisme en l'escaladant et le chevauchant.

Et ce n'est pas fini. Ce traversin a encore de nombreux atouts. Le toucher de votre bébé sera développé à l'aide des textures et matières diverses à découvrir. L'ouïe n'est pas en reste avec des balles sonores, du papier froissé, et un bruiteur caché disposé à divers endroits du rouleau. Le miroir et les contrastes en noir et blanc, eux, sont là pour titiller sa vue. Enfin, le filet à soulever a pour objectif de stimuler sa motricité. Bonus, le jeu comporte même un anneau texturé que votre petit pourra mordre lorsque la pousse des dents lui fait trop mal. Il n'y a pas à dire, ce traversin fait vraiment tout !