Caméra Café, les 20 ans : photos des retrouvailles, "grande émotion" pour les acteurs

Ce sont des retrouvailles très attendues que préparent actuellement les acteurs de Caméra Café. A l'occasion des 20 ans du célèbre programme humoristique de M6, tous ont accepté de tourner un épisode spécial de 90 minutes. Un prime qui devrait être diffusé au printemps prochain.

Le tournage a d'ores et déjà commencé comme l'a indiqué ce vendredi 25 février 2022 Shirley Bousquet, alias Nancy Langeais. Sur Instagram, la comédienne de 45 ans a partagé quelques photos des coulisses. "Première semaine de tournage ! Joie de retrouver l'équipe et grande émotion de revoir notre décor !", a-t-elle légendé. Sur les images apparaissent ses camarades Yvan Le Bolloc'h (qui joue Jean-Claude), Bruno Solo (qui joue Hervé), Sylvie Loeille (qui joue Carole) et Gérard Chaillou (qui joue Jean-Guy). De quoi déjà emballer les internautes. "Trop bien ça", "Impatient de pouvoir regarder", "C'est juste énorme", "Toute une génération vous attend", peut-on lire dans les commentaires.

Mais ce n'est pas tout, lors d'une interview pour Chez Jordan pour Télé Loisirs, Shirley Bousquet assurait que "tous les acteurs" seraient là. Les fans de la série peuvent donc se préparer à revoir Armelle, Valérie Decobert ou encore Alain Bouzigues. Seule une personne manquera à l'appel. "C'est Marc Andréoni, celui qui faisait le psy. Il n'est pas là parce qu'il a changé de métier, il est devenu pêcheur à Porquerolles. Il n'a plus envie, il a envie de faire autre chose", a confié Shirley Bousquet.

L'épisode promet en tout cas d'être "dans l'ADN de la série" a promis de son côté Bruno Solo lors d'un entretien pour Le Parisien en décembre dernier. Et d'annoncer qu'il y sera raconté "tout ce qu'il est arrivé à Jean-Claude et Hervé pendant vingt ans".