Camilla Parker Bowles : Les bijoux qu'elle portera au couronnement font déjà polémique !

Il faudra se montrer très patient avant d'assister au couronnement officiel du roi Charles III. Le souverain, qui succède au trône suite à la mort de la reine Elizabeth II, sera au centre d'une cérémonie organisée l'année prochaine, le 6 mai 2023. Si l'évènement a lieu dans huit mois environ, il est déjà au coeur d'une vive polémique. Notamment à cause des bijoux que pourrait, ou non, porter l'épouse de Charles, la reine consort d'Angleterre, Camilla Parker Bowles.

Il aurait effectivement été prévu, initialement, que la reine consort s'équipe d'une couronne d'Elizabeth II qui est loin de faire l'unanimité. Ce luxueux objet est effectivement équipé de l'un des plus gros diamants du monde, le Koh-i-Noor, qui avait été offert à la reine Victoria par Duleep Singh, le dernier souverain sikh. Hors de prix, ce bijou de 105 carats avait été incrusté dans la couronne en 1937, auprès de 2800 autres petits diamants... mais il pourrait en être prélevé pour "considérations politiques délicates".

C'était l'accord qui avait été passé il y a plusieurs années

Il y aurait du grabuge autour du diamant Koh-i-Noor, entre l'Angleterre et l'Inde, pour savoir qui en est réellement le propriétaire - d'autres pays du continent asiatique se mêlant, en plus, à l'histoire. "Le plan d'origine était que la reine consort porte la couronne de feu la reine Elizabeth II quand son époux accèderait au trône, rappelle une source du Dailymail. C'était l'accord qui avait été passé il y a plusieurs années, quand l'idée que la duchesse de Cornouailles deviendrait reine consort a commencé à émerger. Mais les temps ont changé et sa Majesté le roi est plus sensible à toutes ses problématiques, tout comme ses conseillers. Il y a une certaine tension autour de toutes ces affaires, particulièrement à l'égard de l'Inde."

Le 6 mai 2023, tous les regards seront tournés vers le roi Charles III et son épouse, la reine consort Camilla. Cette dernière a encore plusieurs mois pour songer à une solution de secours qui ne rappellerait, à personne, le passé colonialiste du Royaume-Uni.