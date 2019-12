Camille Cerf en larmes : elle se confie sur la mort de son papa

Le 14 décembre 2019, TF1 diffusera la cérémonie Miss France 2020. À l'approche de l'élection, C8 a diffusé un documentaire intitulé L'Incroyable Destin des Miss. De nombreuses reines de beauté ont accepté de se confier sur leur belle expérience, et parmi elles, Camille Cerf (Miss France 2015). Au cours de l'émission, la belle blonde de 25 ans a évoqué son papa, mort d'un cancer alors qu'elle avait à peine 18 ans.

Camille Cerf a beaucoup apprécié son expérience Miss France et n'y croyait pas quand elle a été élue. Mais l'habitante du Nord de la France a un regret concernant son règne : le fait que son papa n'ait pas pu assister à son sacre. Quand elle a pris la décision de se lancer dans cette aventure, son papa se battait déjà contre la maladie. Elle espérait donc "apporter une nouvelle dynamique dans la famille" grâce à cette participation : "Je ne faisais pas juste cette élection pour moi. Je le faisais aussi pour rendre fière ma famille. C'était tout une effervescence qui nous faisait du bien, qui changeait les idées. Et mon père était le plus fier quand j'ai fait le concours Elite, donc je savais que les Miss, ça allait le rendre fier aussi", a expliqué la compagne de Cyrille. Après quoi, elle a confié en larmes que son coeur s'était arrêté de battre avant le grand jour : "Il n'a pas su."

Dans cette période plus que difficile, Camille Cerf a tenté de s'accrocher afin de faire honneur à son défunt papa, mais aussi à un autre membre de la famille qu'elle a perdu peu de temps après : "On a perdu mon père. Dans la foulée, on a perdu mon grand-père. Donc ça a été vraiment une période très dure. Je pense que ma force lors de Miss France, c'était d'avoir traversé tout ça et de me dire qu'il fallait absolument que j'aille au bout pour rendre fière ma famille le plus longtemps possible. Je me disais que rien n'arrivait au hasard, qu'ils étaient partis, mais qu'ils allaient peut-être m'aider." Elle a bien fait puisqu'elle a remporté l'élection !