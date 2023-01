Camille Combal : Gros désaccord avec sa femme Marie sur l'accouchement, révélations 8 mois plus tard

L'année 2022 aura été tout particulièrement émouvante pour Camille Combal. Au mois d'avril dernier, l'animateur de TF1 a accueilli avec sa femme Marie Treille Stefani leur premier enfant. C'est un petit garçon qui a pointé le bout de son nez et qui a hérité du prénom Pio. Au départ très discret sur sa nouvelle vie de papa, Camille Combal est désormais plus enclin à se confier sur le sujet. Au mois de novembre, il participait par exemple à l'émission Ben Névert Show, lors de laquelle il multipliait les anecdotes. Une expérience qu'il a réitérée pour le nouveau podcast appelé 3 darons, 1 café créé par Rémy et Charlie, un duo qui souhaite aborder la paternité "de manière décomplexée, déculpabilisante et sans filtre".

Camille Combal était donc le parfait invité pour un nouveau numéro, lui qui n'hésite jamais à faire preuve d'autodérision et à blaguer sur son quotidien. Mais au cours de ce rendez-vous, l'ancien complice de Cyril Hanouna a fait une parenthèse pour évoquer l'accouchement de sa femme Marie. Un accouchement qui a nécessité beaucoup de discussions en amont, et pour cause, mari et femme n'étaient pas vraiment d'accord sur la manière de faire. "À la base, ma femme voulait accoucher dans une baignoire, chez nous. Apparemment, c'est le nouveau truc à la mode. Tu mets un coup d'eau tiède et ça part", a-t-il rapporté. Une technique qui ne plaisait pas du tout à Camille Combal.

S'il y a un problème...

Très vite, l'animateur a donc refusé. "J'ai dit : 'Mais non, s'il y a un problème, on ne peut pas, tu vois ?'. Je me dis, on a évolué quand même", a-t-il tenté de lui faire comprendre. Et pour lui de faire une drôle de métaphore : "Si demain, tu te brises la clavicule, tu ne vas pas te faire opérer dans ta chambre d'enfant avec un pote." Plus sérieusement, Camille Combal a reconnu que "le côté médical" était quelque chose qui le "rassurait". Marie Treille Stefani a vraisemblablement fini par se ranger du côté de son homme et, force est de constater, que tout s'est bien passé pour la petite famille et pour bébé Pio.