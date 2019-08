Camille Guaty (Prison Break) enceinte à 43 ans : Son combat contre l'infertilité

Après des années de lutte contre l'infertilité, Camille Guaty est enfin enceinte de son premier enfant ! Avec son mari Sy Rhys Kaye, ils s'apprêtent à accueillir un petit garçon. "Le jour où l'infirmière m'a appelée pour me dire que j'étais enceinte, j'ai éclaté en sanglots !", a confié l'actrice de Prison Break à People Magazine, qui a obtenu l'exclusivité de l'annonce de sa grossesse tant espérée. "Je lui ai fait répéter quatre ou cinq fois. Je suis si reconnaissance maintenant et j'ai si hâte de rencontrer notre fils", a fait savoir la comédienne de 43 ans, qui a vécu un parcours compliqué pour tomber enceinte.

Tout a commencé il y a six ans, lorsqu'elle a essayé de tomber enceinte de manière naturelle avec son mari lorsqu'elle avait 37 ans. Un an après, elle est passée par une clinique spécialisée dans la fécondation in vitro et les médecins lui ont annoncé que ses ovaires étaient comme ceux "d'une femme de 50 ans". "Tu ne penses jamais que ça va être ton histoire", explique Camille Guaty, qu'on a plus récemment vue dans Good Doctor (TF1).

6 fécondations in vitro, 2 dons d'ovules...

Le couple a ensuite fait une insémination intra-utérine, puis de nombreuses fécondations in vitro. Des essais malheureusement infructueux. Il y a deux ans, Camille Guaty a consulté un spécialiste new-yorkais, confiant face à ses chances à tomber enceinte. Placée sous traitement pendant trois mois, elle tente alors sa sixième fécondation in vitro. "Ma fertilité était inexistante. Je pensais que c'était la fin", poursuit-elle.

L'année dernière, elle a discuté avec son mari la possibilité de faire appel à un don d'ovules. "Je n'aimais pas l'idée au départ. L'idée d'avoir l'ovule d'une autre femme dans mon corps était étrange", se souvient-elle. Camille Guaty s'est ensuite ouverte à cette solution et a finalement trouvé une donneuse dans une "superbe clinique à Mexico". Après un premier essai qui n'a pas fonctionné, son mari voulait essayer à nouveau avec un autre don. Alors qu'elle commençait à perdre espoir et à penser sérieusement à l'adoption, Camille Guaty a enfin reçu l'appel disant que la seconde tentative avait fonctionné.

"Je sais que mon destin est d'être une super maman", confie-t-elle à People. Camille Guaty devrait donner naissance à son petit garçon à l'automne 2019. On lui souhaite beaucoup de bonheur dans sa nouvelle vie de famille.