Camille Lacourt et Alice dévoilent leur tatouage commun : coup de folie pour leur petit Marius !

Depuis la naissance de leur petit Marius le 1er juin 2021, la vie de Camille Lacourt et Alice Detollenaere a été totalement bouleversée. Les deux tourtereaux n'ont pas attendu très longtemps avant d'avoir leur premier enfant, eux qui sont en couple depuis avril 2019. Avant cela, le champion de natation a longtemps été en couple avec l'ancienne Miss France Valérie Bègue, avec qui il a eu une fille, Jazz. Avec sa nouvelle compagne, le beau gosse de 37 ans était installé en région parisienne avant de prendre la décision l'an dernier de déménager pour le sud de la France.

C'est chose faite et en septembre 2022, Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont annoncé qu'ils venaient d'emménager dans leur nouvelle demeure du côté de Marseille. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", a expliqué celle qui a été Miss Bourgogne en 2010. Et c'est vrai que tout à l'air de très bien se passer pour celui qui a été champion olympique, puisqu'il peut profiter de la qualité de vie qu'offre le sud de la France pour s'offrir notamment de belles sorties sportives avec sa chérie et son fils. Pendant les vacances, il a également la chance d'accueillir sa fille Jazz à la maison pour de beaux moments en famille.

Un tatouage en commun pour Camille et Alice

Tout se passe tellement bien que les amoureux ont décidé de marquer le coup en se faisant tatouer en hommage à l'arrivée de leur petit Marius dans leur vie. Très active sur Instagram, où elle est suivie par plus de 40 000 abonnés et où elle aime partager régulièrement des nouvelles de sa famille, Alice Detollenaere vient de publier plusieurs photos et photos dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama) de la journée un peu particulière qu'elle a vécu avec son chéri. Le couple s'est rendu dans un salon de tatouage de Marseille afin de réaliser un petit projet en commun. Comme on peut le voir sur les vidéos, Camille Lacourt et sa compagne ont décidé de se faire tatouer un "M", soit la première lettre de Marius, leur fils.

Une belle idée de la part des jeunes parents, qui auront désormais leur fils dans la peau pour toujours !