Camille Lacourt : La belle vie à Marseille avec Alice et leur fils Marius... Paris ne leur manque absolument pas !

La vie est belle pour Camille Lacourt depuis qu'il a décidé, conjointement avec Alice Detollenaere, de déménager dans le sud de la France. Jusqu'ici, l'ancien champion olympique de natation était installé en région parisienne, où il semblait heureux et où il pouvait se rapprocher des opportunités professionnelles de son après-carrière de nageur. La venue au monde de son fils Marius en juin 2021 a néanmoins rebattu les cartes et l'ancien sportif de 37 ans a décidé de déménager, direction Marseille. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre", avait expliqué l'ancienne Miss Bourgogne au moment de justifier leur départ en septembre 2022.

Depuis, tout semble aller pour le mieux et la vie marseillaise colle parfaitement avec les aspirations du couple, qui s'est trouvé une belle maison dans la cité phocéenne. Une vie à trois, et parfois à quatre, lorsque Jazz, la fille que Camille Lacourt a eu avec Valérie Bègue, les rejoint pour les vacances. En tout cas, avec un enfant comme Marius, ils n'ont pas le temps de s'ennuyer. Le petit garçon a été bien malade ces derniers mois, mais les choses vont beaucoup mieux et il semble désormais en forme. Ce mardi 31 janvier, il a bien fait rire ses parents, comme Alice Detollenaere l'a montré sur Instagram. "Ça y est, il rit enfin ! Je me suis maquillée et coiffée et aujourd'hui, mon bébé ne m'a pas reconnue. Il m'a fait la tête pendant une heure", expliquait la belle brune, amusée par l'attitude de son fils.

Footing à trois en face de la méditerranée

En dehors des balades en famille, Camille Lacourt et Alice Detollenaere aiment bien aussi faire du sport à deux et c'est exactement ce qu'ils ont fait le 1er février, comme l'ancien nageur l'a montré dans sa story (qui est à retrouver dans le diaporama). Le couple a emmené leur fils dans une poussette adepte pour la course, pour une sortie footing le long de la plage avec vue sur la mer méditerranée. "Allez monsieur Lacourt, on est reparti là", lance la jeune maman pour encourager son homme à reprendre la course.

Un beau moment sportif en famille et dans un cadre idéal. La nouvelle vie de Camille Lacourt à Marseille semble parfaitement lui convenir.