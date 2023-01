Camille Lacourt et son fils Marius très malade : problème d'alimentation, perte de poids, pleurs... leur rude période

Il y a des périodes dans l'année où les défenses immunitaires sont mises à rude épreuve et si l'on en croit Alice Detollenaere, la compagne de Camille Lacourt, leur fils Marius a été particulièrement touché depuis le début de l'hiver. Le petit garçon, né le 1er juin 2021, fait le bonheur de ses parents, mais les derniers mois ont été particulièrement pénibles pour la petite famille. Fin décembre, l'ancienne Miss Bourgogne a publié un message pour expliquer à ses abonnés sur Instagram que son enfant était malade et qu'il ne mangeait rien depuis plusieurs jours déjà, mais que la situation s'arrangeait. "Mon prince va mieux. il remange. J'ai cru pleurer lorsqu'il a mangé sa purée après plusieurs jours sans rien avaler", révélait-elle.

Visiblement, la situation n'était pas totalement réglée il y a encore une semaine, mais les choses vont beaucoup mieux. Toujours sur Instagram, dans sa story, Alice Detollenaere a donné des nouvelles de Marius et celles-ci sont très rassurantes. "Ça y est, pour la première fois depuis 2 mois, il va enfin vraiment mieux. Comme il fait son immunité (lié à sa rentrée en crèche), il a été très malade et en pleine période d'épidémie, c'est pas idéal...", explique la compagne de Camille Lacourt. Après un réveillon du jour de l'an plutôt difficile avec un Marius encore fragile, le couple peut donc enfin relever la tête, mais les derniers mois ont été très dures à vivre pour eux.

Il n'a mangé que des biberons pendant ce dernier mois et a perdu du poids

"On a été consulté plusieurs fois, il n'a mangé que des biberons pendant ce dernier mois et a perdu du poids. Il pleurait la nuit, le jour et disait 'j'ai mal'. Qu'est-ce-que ça a été dur. Avec Camille on s'est relayés et heureusement nos parents ont été là aussi, et ils le sont toujours", ajoute Alice Detollenaere (la story est à retrouver dans le diaporama). Une situation difficile à vivre pour des parents, mais le plus dur semble bel et bien derrière eux. "Depuis quelques jours, notre Marius rattrape son retard, il mange même plus que moi. Alors aujourd'hui, on est dimanche, il pleut, j'ai une tonne de linge à faire, mes cours à réviser, bah ça attendra. Je vais profiter de cette journée avec lui", conclut celle qui est installée à Marseille avec son amoureux et son fils depuis plusieurs mois maintenant.

Une période compliquée, mais qui se termine bien pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, qui retrouvent enfin un Marius très en forme, pour leur plus grand bonheur !