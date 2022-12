Camille Lacourt : Son fils Marius au plus mal, Alice, à deux doigts de "pleurer", raconte son calvaire

On le sait, la période de Noël rime souvent avec maladies et virus en tout genre et quand ce n'est pas le Covid qui vient gâcher les fêtes, c'est souvent une petite grippe ou un gros rhume. C'est également le cas pour les enfants et c'est exactement ce qui est arrivé à Camille Lacourt et à sa compagne, Alice Detollenaere, qui ont dû s'occuper de leur petit Marius, bien malade pour les vacances. Heureusement, plus de peur que de mal pour le petit garçon de 1 an, qui fait le bonheur de ses parents, mais les derniers jours ont été marqués par pas mal d'angoisse pour la jeune maman, comme elle vient de le dévoiler sur son compte Instagram.

Très active sur la plateforme et n'hésitant pas à partager de nombreux moments de vie avec ses abonnés, Alice Detollenaere a publié il y a quelques heures une jolie photo de son fils en train de dormir à l'arrière de leur voiture. Elle l'accompagne d'un petit message pour donner des nouvelles sur sa santé après plusieurs jours d'inquiétude. "Mon prince va mieux. il remange. J'ai cru pleurer lorsqu'il a mangé sa purée après plusieurs jours sans rien avaler", écrit-elle sur le cliché (la photo est à retrouver dans le diaporama). Des moments très délicats pour les jeunes parents, surtout pendant la période des fêtes, mais tout semble être rentré dans l'ordre pour le beau petit brun.

Il faut dire que les derniers mois ont été assez mouvementés pour le petit Marius, qui a totalement changé d'environnement à la rentrée de septembre. Après avoir grandi en région parisienne, il vient d'arriver du côté de Marseille avec ses parents, qui ont décidé de s'installer dans le sud pour élever leur enfant. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre. Même si Paris reste dans mon coeur et dans mon emploi du temps", a déclaré Alice Detollenaere en septembre pour expliquer ce changement de décor.

Tout semble bien aller donc depuis leur déménagement et ce ne sont pas les petits problèmes de santé de Marius qui vont y changer quelque chose !