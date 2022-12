Camille Lacourt et Alice : leur fils Marius franchit une grande étape, vidéo à l'appui

C'est exactement ce qu'elles ont fait. Sur les quelques secondes de vidéo, on découvre Marius, habillé et tout excité à l'idée d'aller à l'école des bébés. Il a d'ailleurs fait fondre bon nombre d'internautes dans les commentaires : "Quel amour", "méga choupinou, il va se faire plein de potes", "Comme il est mignon", "Petite chouquette", "Beauté", "Oh qu'il est mignon et qu'il est heureux ce petit prince", "Tellement adorable. Il regardera ces vidéos avec un grand bonheur quand il sera plus âgé."

Marius, un avenir prometteur

En plus d'être mignon, Marius a apparemment toutes les qualités pour briller en société et aller loin dans les études. Il semblerait qu'à même pas deux ans, le garçon soit déjà surdoué. En juillet dernier, ses parents n'étaient pas peu fiers de dévoiler ses talents précoces en mathématiques, matière généralement détestée des plus jeunes. Posé sur les genoux de sa mère, le petit Marius montrait qu'il savait compter jusqu'à 3, puis 4, tout seul, sans l'aide de personne. Un exploit salué par ses parents. Si papa était on ne peut plus content, Camille Lacourt aurait sans doute préféré que ce soit à la piscine que son fiston se sente comme un poisson dans l'eau.