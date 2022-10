Camille Lacourt : Sa compagne Alice confondue avec une ancienne Miss France qui est son sosie !

La vie est belle pour Camille Lacourt et Alice Detollenaere, qui viennent tout juste de quitter la capitale pour habiter dans le sud de la France et plus précisément à Marseille. Le couple a longtemps vécu à Paris, mais depuis l'arrivée dans leur vie du petit Marius (1 an), ils souhaitaient un nouvel environnement pour l'élever. Pendant plusieurs mois, les deux tourtereaux ont enchaîné les allers et retours entre les deux villes sans trop en dire, mais le 2 septembre dernier, la jeune maman a fait l'annonce du grand déménagement à ses abonnés sur les réseaux sociaux. "Ça y est, avec Camille on a aménagé à Marseille On est trop content", écrivait-t-elle.

Une nouvelle aventure dans la cité phocéenne qui semble parfaitement se passer et une ville dans laquelle ils croiseront certainement Florent Manaudou et sa fiancée Pernille, qui possèdent un superbe appartement. S'il habitent désormais très loin de Paris, Camille et Alice ont beaucoup d'obligations professionnelles qui les amènent à se rendre dans la capitale et actuellement, la jeune femme y est. L'occasion pour elle de se balader dans les charmantes rues de la ville lumière et visiblement elle se fait arrêter par des passants qui la reconnaissent. Sauf que parfois, certains se trompent et la prenne pour une autre femme bien connue, comme elle vient de le dévoiler sur son compte Instagram (la story est à retrouver dans le diaporama).

Alice prise pour l'ancienne Miss France 2004 !

Lorsqu'elle se baladait, Alice Detollenaere a été confondue avec une célèbre Miss France, comme elle le raconte : "Et sinon, dans la rue on m'a prise pour Laetitia Bléger", annonce-t-elle. Une erreur qui lui a semble-t-il fait très plaisir ! "Je suis trop contente et en fait, j'ai réalisé qu'on se ressemblait un peu, non ?", demande-t-elle à ses 42 000 abonnés. Elle accompagne sa story d'une photo de l'ancienne Miss France 2004 et c'est vrai qu'il y a un air de ressemblance entre les deux femmes ! Il faut dire que la compagne de Camille Lacourt est elle aussi une ancienne participante du concours, puisqu'elle a été élue Miss Bourgogne en 2010.

Une anecdote amusante partagée par Alice Detollenaere et qui a certainement bien fait rire ses abonnés !