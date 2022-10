"Une perle" à Marseille : Florent Manaudou et sa fiancée Pernille font visiter leur sublime appartement

C'est une relation à distance qui semble parfaitement fonctionner entre Florent Manaudou et sa fiancée, Pernille Blume. Les deux tourtereaux se sont rencontrés grâce à leur passion commune pour la natation et depuis février 2020, ils vivent une belle histoire d'amour entre le Danemark, dont elle est originaire, et le sud de la France. Des allers et retours fréquents pour la nageuse de 28 ans qui est visiblement tombée amoureuse de la Provence. Dernièrement, les amoureux se sont offerts un superbe voyage en Australie où ils ont pu découvrir ensemble un nouveau pays et une nouvelle culture.

Actuellement à Marseille, Florent et Pernille habitent dans l'appartement du nageur de 31 ans qu'il possède dans la cité phocéenne. La Danoise a tenu à partager avec ses nombreux abonnés sur Instagram des photos de l'endroit, qui est tout simplement magnifique. "Pur bonheur. Après quasiment deux ans de rénovation, notre appartement (celui de Florent) est finalement terminé et prêt à l'emploi. Quel incroyable processus ça a été. Ça a été tellement amusant de choisir tout ce qui nous plaisait", explique Pernille Blume, avant d'en dire un peu plus sur le style choisi : "L'appartement est une perle scandinave au milieu de Marseille. Pratiquement tout l'intérieur est scandinave, la cuisine, les lampes et même les verres d'eau et de vins".

Tu as tout fait pour que je me sente comme à la maison en France

Très heureuse de pouvoir retrouver un peu de son pays natal dans le sud de la France, la nageuse tient à remercier son amoureux. "Merci Florent d'avoir pris en considération mes goûts et ce que j'aime. Tu as tout fait pour que je me sente comme à la maison en France", ajoute-t-elle. Un appartement superbe quand on voit les photos partagées par la fiancée de Florent Manaudou. Un bel endroit pour vivre, mais où le couple ne devrait passer que ses week-ends et vacances, puisqu'ils sont actuellement à Antibes. "Flo aimerait mettre en location l'appartement et notre plus grand rêve serait d'acheter l'appartement dans lequel on vit actuellement à Antibes, et faire la même chose qu'avec celui de Marseille. Le rénover et en faire une perle scandinave", conclut-elle.