Florent Manaudou : Sa fiancée Pernille Blume dévoile un joli tatouage, et un peu de sa poitrine

À 31 ans, Florent Manaudou est un nageur de talent et aussi un jeune homme comblé aux côtés de sa belle Pernille Blume, également nageuse. Les deux tourtereaux ont passé de sublimes vacances en amoureux en Australie. Ils n'ont pas hésité à publier quelques photos de leur séjour sur Instagram, notamment un selfie complice que Pernille a publié sur son compte le 21 août dernier avec ce tendre mot : "Mon coeur".

Ce samedi 3 septembre, Pernille Blume, a dévoilé sur Instagram son nouveau tatouage en forme de fleur. Elle a également montré une partie de sa poitrine. Au regard de cette photo, on peut apercevoir et admirer son magnifique corps bronzé. "New girl in town. So happy and what a talent @mbart_studio (Nouvelle fille en ville. Tellement heureuse et quel talent @mbart_studio)", a-t-elle écrit en légende de ce post qui a récolté près de 11 000 likes sur son compte Instagram qui compte déjà plus de 153 000 abonnés. "Tellement jolie", "Trop belle", "C'est tellement beau", "Quelle finesse ! Magnifique !", "Tellement élégant", peut-on ainsi lire parmi les nombreux commentaires.