Florent Manaudou : Beau message de sa fiancée lors de leurs vacances en Australie

Les vacances se passent à merveille pour Florent Manaudou et sa fiancée Pernille Blume. Pendant que l'équipe de France de natation fait une belle moisson de médailles aux championnats d'Europe, la star française a décidé de faire l'impasse pour s'offrir un superbe road trip à travers l'Australie avec celle qui partage sa vie. L'objectif affiché pour le beau gosse de 31 ans est évidemment les Jeux olympiques de Paris en 2024, mais d'ici là, il compte se laisser du temps pour revenir à son meilleur niveau. Il faut dire que c'est un nageur qui adore les grandes compétitions et il a réussi à briller il y a un an aux JO de Tokyo en ramenant une très belle médaille d'argent, pour le plus grand bonheur de sa soeur, Laure.

À côté de sa carrière sportive, Florent Manaudou a donc réussi à trouver l'amour avec une autre nageuse, la danoise Pernille Blume. Les deux tourtereaux ont officialisé leur relation en février 2020 et depuis, tout va pour le mieux entre eux, au point que le beau gosse ait fait sa demande en mariage en septembre dernier. Installés loin l'un de l'autre pour le moment, les deux sportifs arrivent à se retrouver ensemble lors des compétitions ou bien des vacances qu'ils organisent ensemble. Il y a plusieurs jours, ils sont partis en direction de l'Océanie et plus précisément de l'Australie pour une visite du territoire à deux. Après une belle étape du côté de Sydney où ils ont pu visiter les endroits iconiques de la ville, les voilà arrivés du côté de Brisbane.

Selfie de l'amour pour Florent et Pernille

Une ville située au nord de Sydney sur la côte est de l'Australie et visiblement, tout se passe pour le mieux entre les amoureux. Sur son compte Instagram, la jolie blonde qui compte plus de 150 000 abonnés vient de publier un beau selfie à deux qu'elle a simplement commenté : "Mon coeur". Sur la photo, on peut voir Pernille toute sourire tandis que Florent lui dépose un tendre baiser sur la joue. Ce dernier n'a d'ailleurs pas tardé à réagir en lui envoyant une série de coeurs rouges, ce à quoi elle lui a répondu par un autre coeur rouge.