Florent Manaudou fiancé à Pernille Blume : vacances en amoureux en Australie !

Les choses continuent d'aller pour le mieux entre Florent Manaudou et Pernille Blume. Il faut dire que les deux nageurs avaient bien choisi leur journée pour officialiser leur relation puisqu'ils l'ont fait le 14 février 2020, jour de la Saint-Valentin. Depuis, tout se passe pour le mieux, et même si la crise sanitaire et la distance, la jolie danoise habitant à Copenhague et le frère de Laure Manaudou à Antibes, ont retardé les choses, le beau gosse de 31 ans est passé aux choses sérieuses. Fin septembre 2021, il a fait sa demande en mariage et depuis, les deux athlètes sont fiancés.

Pour l'heure, aucune date n'a été avancée pour le mariage, mais Florent Manaudou a bien voulu donner quelques indices. "Avec le Covid, plein de mariages ont été décalés. Que l'on se marie dans deux ou quatre ans, je serai juste fiancé un peu plus longtemps...", a-t-il déclaré dans Télé 7 jours. Si la cérémonie peut être décalée, les vacances elles n'attendent pas et les deux tourtereaux ont décidé de s'offrir un superbe voyage de l'autre côté du globe, en Australie. Partis il y a quelques jours, ils sont actuellement à Sydney où ils visitent la ville en amoureux. Tous les deux très suivis sur les réseaux sociaux, ils ont publié quelques photos d'une belle journée à deux dans les rues de la ville il y a quelques heures.

C'était un jour gris à Sydney, mais même avec cette grisaille, Sydney est une ville incroyablement belle

Le champion olympique a mis en ligne une belle publication avec quatre photos en noir et blanc où on peut le voir au côté de Pernille, tout sourire à proximité du célèbre Harbour Bridge. On peut aussi apercevoir le mythique orchestre symphonique de Sydney en arrière-plan. La belle danoise de 28 ans a également posté plusieurs photos de cette journée, et même si la météo n'était pas avec eux, ils ont su garder le positif. "C'était un jour gris à Sydney, mais même avec cette grisaille, Sydney est une ville incroyablement belle. Tu as tout, de la vibe Harry Potter à celle de la jungle et j'adore ça !", écrit la nageuse, visiblement conquise par la ville australienne.