Alice Detollenaere topless au lit avec Camille Lacourt : les parents de Marius attirent tous les regards

Alice Detollenaere risque bien de faire des envieuses. Près de deux mois après la naissance de son fils Marius, l'ancienne Miss a déjà retrouvé la ligne. Sa dernière séance photo a même de quoi faire rougir étant donné qu'elle y apparaît topless, simplement vêtue d'un jean pour dévoiler son ventre plat. À ses côtés, son fiancé et père de son premier enfant, Camille Lacourt lui couvre la poitrine, lui aussi torse nu et n'ayant enfilé qu'un pantalon. Parfaitement assorti, le couple prend la pose dans un lit et fixe l'objectif du photographe professionnel de Paris Match.

En seulement quelques minutes, le cliché a fait beaucoup d'effet auprès des internautes, lesquels ont glissé de très nombreux commentaires. "Quel beau couple!!!", "Cette photo est splendide", "Magnifique couple", "Canons", peut-on lire entre autres. Certains petits coquins auraient même souhaité en voir un peu plus comme cet abonné qui écrit : "Quelle idée de mettre ton bras..."