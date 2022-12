Camille Lacourt et Alice Detollenaere dans une période compliquée avec leur fils : "Ça s'arrête un jour ?"

Ce samedi matin, Alice Detollenaere a à nouveau donné de ses nouvelles. Et ce n'est toujours pas la grande forme. "Rassurez-moi ceux qui sont déjà passés par là... ça s'arrête un jour ? Réveil à 6h et arpentage des rues avec 2 doudounes sur nous pour qu'il puisse dormir", a écrit la jeune maman visiblement épuisée, sur une vidéo publiée dans sa story (voir le diaporama). Suite à cette publication, la compagne de Camille Lacourt a reçu de nombreuses réponses.

Nouvelle vie à Marseille

Après avoir vécu quelques années à Paris, Camille Lacourt et Alice Detollenaere ont décidé de quitter la capitale et de mettre le cap sur Marseille. L'ancien nageur connaît très bien la Cité phocéenne pour s'y être longtemps entraîné. Alice Detollenaere avait expliqué leur décision sur les réseaux sociaux. "Ce n'était pas facile de déménager pour le Sud, mais on est tellement mieux. Paris avec des enfants, on ne pouvait plus le vivre. Même si Paris reste dans mon coeur et dans mon emploi du temps", avait-elle expliqué. Il leur avait ensuite fallu trouver une nouvelle maison, ce qui n'avait pas été si facile comme le couple l'avait confié dans un reportage de 50' Inside qui leur était consacré.