"Ça a été compliqué de trouver une maison" : Camille Lacourt et Alice Detollenaere, leur nouvelle vie à Marseille

Voilà maintenant plusieurs mois que Camille Lacourt et sa compagne Alice Detollenaere ont quitté Paris pour s'installer sous le soleil de Marseille avec leur fils Marius, 1 an. Un reportage leur a été consacré dans le nouveau numéro de 50 Minutes Inside diffusé ce samedi 29 octobre sur TF1.

La ville de Marseille n'est pas étrangère à Camille Lacourt car il y a vécu pendant dix ans lors de sa brillante carrière de nageur professionnel. En quittant l'atmosphère parisienne, le couple a aussi voulu apporter une meilleure qualité de vie à leur fils. "On n'était pas les seuls Parisiens à vouloir descendre dans le sud. Ça a été compliqué de trouver une maison. Je me suis dit : 'Au pire, c'est de la location, c'est du meublé donc on peut changer direct. Il faut qu'on la prenne'", confie Camille Lacourt. "Cette maison, on l'a prise sans l'avoir vuE, complète sa compagne Alice Detollenaere. Je suis venue ici pour la remise des clefs. Et c'est vrai que sur le coup j'ai pleuré parce que, le fait de ne pas avoir choisi, c'était un peu chaud", exprime-t-elle avec émotion. C'est d'ailleurs elle qui s'occupe de la décoration au sein de cette demeure en postant notamment des affiches de son chéri à l'époque où il était nageur.

Pas si simple la vie de parent pour Camille Lacourt

Camille Lacourt et sa compagne Alice en ont également profité pour faire quelques confidences sur leur vie de jeunes parents avec leur fils qui s'y sent déjà comme chez lui à Marseille. "C'est de l'organisation. Il n'y a rien qui est simple", reconnaît le premier. "Papa lui donne un biscuit au chocolat et moi je lui donne un pantalon blanc, ironise la seconde avant de complimenter son fiancé. Par contre, il y a un truc qui est incroyable, c'est qu'il a un mental de champion et c'est un mental hors-norme. C'est quelqu'un qui relativise tout le temps, qui ne voit jamais les problèmes et qui n'a jamais peur. Je peux lui demander l'impossible et il le fait." Par ailleurs, Camille Lacourt est aussi papa d'une fille, Jazz qu'il a eue avec l'ancienne Miss France, Valérie Bègue. Une première expérience de la paternité qui a sans aucun doute rôdé Camille Lacourt.