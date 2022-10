"Je l'ai vraiment regretté" : Camille Lacourt, sa fille Jazz blessée par le cancer de sa belle-mère Alice (EXCLU)

La communication avec ses enfants, dans un tel cadre, est forcément délicate. D'autant plus pour Alice Detollenaere, qui est la belle-maman de Jazz, la fille que Camille Lacourt a eu, en 2012, avec Valérie Bègue. "J'ai vraiment voulu l'épargner, parce qu'elle était petite quand c'est arrivé, elle avait 8 ans, se souvient-elle. Je n'ai pas utilisé les mots, je n'en ai pas vraiment parlé. Et puis c'est avec le temps, une fois que c'était passé, que j'allais mieux, que j'ai pu en parler... j'ai compris qu'elle avait peut-être été un peu blessée que je l'écarte du sujet. Je l'ai vraiment regretté et je me suis vraiment excusée auprès d'elle. Je lui ai dit que j'avais eu peur de lui faire de la peine."

Parler ou se taire ? Alice Detollenaere préconise la première option. Selon l'âge de l'enfant, bien sûr, en prenant moult précautions et en choisissant des mots un brin édulcoré. "Les enfants sont vachement plus solides que ce qu'on pense, assure-t-elle. On a pas envie de soutenir la tristesse dans leur regard, mais c'est un peu une fuite finalement..."

