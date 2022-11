Camille Lacourt amoureux d'Alice Detollenaere : il affiche son nouveau look devant Brigitte Macron

Le dîner de gala annuel de l'Institut Rafaël-Santé au Pavillon Gabriel à Paris le 8 novembre 2022 a réuni une foule de personnalités venant d'univers variés, mais toutes unies par la même volonté de faire avancer les soins contre ce fléau qu'est le cancer. Ainsi, la première dame de France Brigitte Macron, sans le président mais avec son ami Bernard Montiel, - qui a présenté le gala - a fait le déplacement, non loin du quintuple champion du monde et quintuple champion d'Europe Camille Lacourt. Accompagné par sa chère et tendre Alice Detollenaere, le nageur de 37 ans a affiché son nouveau look particulièrement différent : un crâne presque rasé.

Les deux fondateurs de l'Institut Rafaël, les docteurs Eric Sebban et Alain Toledano, ont pu apprécier la venue de nombreuses célébrités venues pour soutenir ce centre européen de santé intégrative qui accompagne, gratuitement les patients et leurs aidants, pendant et après le cancer, avec un déploiement sur les maladies chroniques au travers d'un programme dédié. Depuis son ouverture, début 2019, l'institut a accueilli 3200 patients, offert et évalué 52 000 soins. L'appel aux dons qui a eu lieu lors du 4e dîner de gala annuel permet de pérenniser la gratuité des soins pour des centaines de patients pour l'année à venir.

L'humoriste et actrice Claudia Tagbo, le coréalisateur d'Intouchables Eric Toledano accompagné de son épouse, les créatrice de la maison Ba&Sh Barbara et Sharon, l'acteur Arnaud Ducret et sa femme Claire Francisci ou encore la journaliste Claire Chazal et l'experte de la mode Cristina Cordula font partie de la liste des invités. L'artiste Richard Orlinski et l'auteur-compositeur John Mamann étaient également de la partie. Donat Vidal Revel, Ariel Wizman, Sydney Toledano, Cyril Benzaquen, Donat Vidal Revel et Yann Moix ont aussi accepté cette invitation importante. Christian Estrosi et sa femme Laura Tenoudji-Estrosi ne pouvaient manquer cet événement non plus.