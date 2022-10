Fini les cheveux longs pour Camille Lacourt ! Changement radical de tête, sa fille Jazz "choquée"

C'est une bonne action que fait Camille Lacourt. Le quintuple champion du monde et d'Europe de natation donne ses cheveux dans le cadre d'Octobre Rose, campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein. Il vient donc de changer drastiquement de look capillaire, de quoi surprendre sa fille Jazz - née de son union avec l'ex Miss de France Valérie Bègue, au moment de lui révéler le résultat par FaceTime. "Elle est choquée elle ne sait pas quoi dire", a constaté son père dans une vidéo Instagram publiée sur le compte de sa coiffeuse du jour : sa compagne Alice Detollenaere.

"Quand changer de look devient une bonne action. Ce n'est pas un pétage de plombs mais une envie mûrement réfléchie, et qui vient clore d'une façon symbolique pour nous ce mois d'Octobre Rose. On a pas toujours l'occasion, en tant qu'accompagnant du cancer, de pouvoir être acteur des événements. Alors ça fait du bien de le faire", a-t-elle écrit en légende de la vidéo. Pour rappel, la Miss-Bourgogne 2010 - qui a donné naissance avec l'ancien nageur à un adorable garçon prénommé Marius en juin 2021 - avait appris quelques années auparavant qu'elle était atteinte d'un cancer du sein, d'où son implication dans cette cause et sa participation active à Octobre Rose.