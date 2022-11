Brigitte et Emmanuel Macron : Leur week-end secret qui a été bousculé malgré eux

Emmanuel Macron et sa femme Brigitte se sont offert une parenthèse discrète en amoureux dans l'hôtel cinq étoiles de Honfleur qu'est la Ferme de Saint-Siméon qu'ils apprécient tant. Des badauds ont pu apercevoir le couple présidentiel toujours aussi complices le 4 novembre 2022 précisément, rapporte le Pays d'Auge. Ils ont notamment traversé la Touques à bord du bac Le Trait d'Union, avant de poursuivre sa visite sur les Planches. Puis, ils ont rejoint Honfleur et la ferme Saint-Siméon.

Au cours de ce bref séjour, le président de la République s'est arrêté rue des Bains où l'attendait Emmanuel Guilet. Il lui a dédicacé une photo prise à bord du Trait d'Union en compagnie de son capitaine lors de sa visite en 2019. "Le président qui se promenait avec son épouse Brigitte s'est arrêté quelques instants devant mon magasin. Il a signé la photo et accepté de poser une nouvelle fois avec Rodolphe, mon fils, et moi", a confié Emmanuel Guilet à Actu.fr.

Ne voulant pas trop préparer son séjour à l'avance pour gagner en discrétion et certainement rester disponible à tout changement de dernière minute en raison de son statut de dirigeant, Emmanuel Macron a presque fait irruption dans la belle Ferme de Saint-Siméon par surprise. Le personnel a dû acheter en catastrophe des fleurs pour décorer leur suite. Ce manoir du XVIIe siècle, Brigitte et Emmanuel Macron l'avaient déjà visité une première fois courant 2017, avant l'élection présidentielle de mai puis y sont retournés à plusieurs reprises. L'établissement normand de 35 chambres offre des prestations dignes des grands hôtels de luxe (Spa, restaurant gastronomique, etc.) et par le passé, de nombreux artistes de renom tels que Claude Monet ou encore de Gustave Courbet s'y sont succédé, faisant de cette propriété un lieu symbolique du mouvement impressionniste.

La météo a bousculé le programme

Un bémol a toutefois eu lieu lors de cette escapade très discrète. L'homme politique de 44 ans souhaitait se rendre à Saint-Malo pour le départ de la Route du Rhum, initialement prévu dimanche 6 novembre. Cependant, les conditions météorologiques ont contraint les organisateurs à reporter ce départ et le président à annuler sa venue, comme l'a rapporté Ouest-France. Emmanuel Macron avait confirmé sa venue peu avant. "Ce sera une première. Il fera une adresse aux marins avant le départ, qui sera donné à 13 h 02", avait annoncé la semaine passée Francis Le Goff, le directeur de course, lors d'une conférence de presse. Face à ce bouleversement, le président français s'est rendu directement ce 6 novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Egypte pour la COP 27.

