Brigitte Macron irréprochable en Italie ? Sa tenue choisie pour rencontrer le Pape François

Avec aisance, Brigitte Macron s'adapte à des univers aussi riches que variés en tant que First Lady. Précédemment dans un collège pour la fameuse dictée de l'association ELA, elle était aux côtés de son époux à la Cité du Vatican pour se rendre à une audience avec Sa Sainteté François le 24 octobre 2022 indique l'AFP. Emmanuel Macron a en effet été reçu lundi par le Pape pour la troisième fois depuis qu'il est président, sur fond de guerre en Ukraine et de débat sur la fin de vie en France. A cette occasion, la première dame de France a choisi une tenue impeccable pour se présenter devant le chef religieux des catholiques : une robe noire mi-longue à col lavallière, des souliers à talons fins et un chignon-banane bas élégant comme coiffure. Un choix sobre et irréprochable qu'elle a accompagné de son sourire délicat. Lors de sa précédente entrevue avec le Pape, elle s'était déjà illustrée en noir.

Le tête-à-tête avec le souverain pontife devait être suivi d'un entretien avec le numéro deux du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin, ainsi qu'avec le "ministre" des Affaires étrangères du pape, Mgr Paul Gallagher. Il s'agit de sa troisième audience papale : la première en juin 2018, tandis que la deuxième remonte à il y a moins d'un an, en novembre 2021.

Le président Macron est à Rome depuis dimanche où il a prononcé un discours à l'ouverture d'un sommet interreligieux sur la paix organisé par la communauté catholique italienne Sant'Egidio. Il y a livré un plaidoyer pour la paix en Ukraine, tout en soulignant que celle-ci ne pourrait intervenir que quand les Ukrainiens "le décideront" et selon les "termes" de Kiev. Sur l'invasion russe de l'Ukraine, le pape François n'a cessé de condamner le conflit depuis février, tout en tentant de maintenir un dialogue diplomatique avec Moscou et l'Eglise orthodoxe russe, très alignée sur les positions du Kremlin. Emmanuel Macron a aussi appelé les religions, dans son discours de dimanche, à leur "devoir de résistance" contre "la pulsion de pureté" et le retour des "grandes peurs" qui agitent les sociétés occidentales.

Selon l'Elysée, l'entretien devait aussi porter sur les débats de société en France, comme l'accueil des réfugiés et peut-être la fin de vie. Le pape s'est élevé vendredi contre l'euthanasie lors d'un discours devant des élus français, au moment même où Paris s'apprête à lancer une convention citoyenne sur cette question délicate pour aboutir à un éventuel changement de la loi, un sujet sur lequel la star Line Renaud s'était montrée très impliquée. Les points de vue divergent donc sur le sujet...