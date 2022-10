Brigitte Macron : Salle de classe, élèves, dictée... La première dame redevient prof de choc

Brigitte Macron n'aurait manqué pour rien au monde ce rendez-vous inscrit dans son agenda ce lundi 17 octobre. La première dame était attendue pour la dictée ELA, l'Association européenne contre les leucodystrophies. Ce rendez-vous, Brigitte Macron ne l'a jamais manqué depuis qu'Emmanuel Macron a été élu président de la République en 2017. Encore moins depuis l'assassinat de Lola, jeune fille de 12 ans dont le corps a été retrouvé dans une valise dans le 19e arrondissement de Paris.

Face aux journalistes, Brigitte Macron a réagi sur le drame, qu'elle a qualifié "d'intolérable et abominable" : "On est au côté des élèves, au côté des enseignants et bien sûr des familles et de tout le monde parce que ça ne devrait plus jamais être. C'est abominable ce qu'il s'est passé. En ce qui concerne les enfants, nous n'avons que des devoirs. Le premier devoir est de les protéger de tous les dangers et Dieu sait s'ils sont multiples. Il faut que l'on ait tous une vigilance particulière sur les plus jeunes parce qu'ils ont une immense vulnérabilité. Le drame, ce qu'il vient de se passer, doit nous le rappeler."