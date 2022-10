"La barbarie en plein Paris" : Arthur, horrifié, brise le silence après le meurtre de Lola (12 ans)

Il y a des histoires qui choquent, émeuvent et mettent en colère. C'est le cas ce lundi 17 octobre, d'un terrible drame : la découverte vendredi dans une malle du corps d'une collégienne de 12 ans, prénommée Lola. Une femme et un homme sont présentés à un juge d'instruction ce lundi à Paris en vue d'une mise en examen pour meurtre et viol avec actes de torture et de barbarie, après cette cruelle découverte. Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnalités ont partagé leur émotion suite à ce drame, notamment Arthur.

Sur Twitter, le père de famille de trois enfants – Samuel Essebag (25 ans), né de sa relation passée avec Léa Vigny, sa compagne dans les années 1990, Aaron, fils de la créatrice de Caroline Nielsen qui est aussi l'ex de Patrick Bruel et avec laquelle Arthur a été en couple de 2009 à 2012, et enfin Mareva, 7 ans, fille née de son amour pour la chanteuse Mareva Galanter, son actuelle épouse – a partagé la photo de Lola. "L'horreur absolue . La barbarie en plein Paris. Protégeons nos enfants . Pensées pour la famille de cet ange", a-t-il écrit. Un message qui n'a pas été du goût de tous, certains internautes lui reprochant d'avoir publié la photo de la jeune adolescente, voyant là un manque de décence.