Brigitte Macron professeure d'un jour pour la Dictée ELA avec Jean-Michel Blanquer

Depuis le CDI du collège Amédée Dunois, Brigitte Macron et Jean-Michel Blanquer ont alors fait la lecture de cette fameuse dictée ELA, en présence du fondateur de l'association Guy Alba et de sa présidente Crystelle Cottart. Partout en France, des personnalités telles de Claudia Tagbo, Philippe Candeloro, Léa François, Sophie Thalmann, l'athlète olympique Margaux Pinot, la handballeuse Méline Nocandy ou encore, la judoka Madeleine Malonga.

La Dictée d'ELA a toujours pour objectif de sensibiliser les élèves à la solidarité et au respect des différences, de la fraternité dans le respect d'une cause commune : la lutte contre les leucodystrophies, maladies génétiques qui concernent trois à six enfants nés par semaine en France.