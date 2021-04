Jean-Michel Blanquer cas contact, le ministre de l'Education s'isole

Lundi 12 avril 2021, Jean-Michel Blanquer se trouvait à Toulouse pour rencontrer les associations sportives locales et assister à des ateliers avec les jeunes du quartier, au stade de football d'Empalot, le tout accompagné de Roxana Maracineanu. Un jour plus tard, le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports entame une période d'isolement après avoir été cas contact.

Le ministre de 56 ans a publié un message sur son compte Twitter pour faire part de la nouvelle, quelques minutes après qu'un communiqué a été publié. "J'apprends qu'un membre de mon équipe rapprochée a été diagnostiqué positif au coronavirus. J'ai moi-même été testé négatif hier soir et je n'ai aucun symptôme. En application des règles sanitaires, je m'isole dès maintenant. Je poursuivrai mon travail à distance. #TenirEnsemble", a tweeté Jean-Michel Blanquer.

Le ministre de l'Education "tiendra tous ses engagements en visioconférence, dans l'attente des résultats d'un nouveau test, tel que le prévoit le protocole", a-t-il été ajouté dans le communiqué adressé un peu plus tôt aux médias.